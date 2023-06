Klimatické změny ohrožují budoucnost Chorvatska jako prázdninového ráje

Nejvýrazněji se Chorvatsko otepluje právě v létě a tento trend bude pokračovat – například v polovině století by léto mělo být v průměru až o 3,5 °C teplejší, než tomu bylo na přelomu tohoto a minulého století. Největší míra oteplení se očekává v severní části pobřežních oblastí. Vyšší letní teploty budou doprovázeny výrazně častějšími vlnami veder, kdy maxima budou po řadu dní šplhat vysoko nad 30 °C a minima zůstávat nad 20 °C. To může mnoho turistů vést k rozhodnutí vypravit se raději do chladnějších destinací. Vyšší teploty znamenají mimo jiné také riziko šíření nebezpečných nemocí prostřednictvím komárů, jejichž počet s rostoucí teplotou stoupá – i to může působit jako odrazující faktor.

S rostoucí teplotou vzduchu jde ruku v ruce i zvyšující se teplota mořské vody. To může být turisty na první pohled vnímáno jako pozitivní zpráva, zejména na začátku a konci sezony. Zatímco dříve byla obvyklá teplota vody v létě kolem 25 stupňů, dnes už dosahuje spíš 27 °C. Vyšší teplota vody ale znamená také šíření invazivních vodních druhů řas a dalších živočichů do Jaderského moře, což následně může výrazně ovlivnit rybolov i tamní korály. A následně se to může samozřejmě projevit i zhoršenou kvalitou vody ke koupání. Méně vody znamená drahotu Velmi nepříznivou zprávou je pak už probíhající pokles srážek, který se nejvýrazněji projevuje na Istrii a v jižních pobřežních oblastech. Trend poklesu srážek by přitom měl pokračovat i podle současných projekcí klimatu – to s sebou ponese problémy v dodávkách pitné i užitkové vody na straně jedné a v zemědělství i stavu vegetace na straně druhé. A právě suchá vegetace a vysoké teploty jsou kombinace vedoucí ke zvyšování rizika výskytu přírodních požárů, které můžou zasáhnout i obydlené oblasti. A to není budoucnost, například v roce 2017 rozsáhlý lesní požár na vrcholu turistické sezony zasáhl i okraj Splitu. A sucho může mít taky negativní vliv na výrobu elektřiny, která v Chorvatsku z velké části pochází z vodních elektráren. Podceňované stoupání moří Další komplikací může být rostoucí četnost výskytu silných bouří vedoucích k rychlým záplavám a velkým škodám na majetku, ke kterým přispívají i krupobití nebo silný vítr. A dalším problémem může být i častější a silnější vítr jugo, tedy teplý a převážně od jihu vanoucí vítr, který může narušovat lodní dopravu mezi jednotlivými ostrovy a pobřežím. Pobřežní oblasti čeká i jiná a mnohem závažnější výzva – vypořádat se se stoupající hladinou moře. Její vzestup v polovině tohoto století dosáhne kolem 40 centimetrů, do konce století to může být i přes 65 centimetrů. Při zvýšení hladiny moře o půl metru přitom Chorvatsko ztratí přes 10 tisíc hektarů pobřežních oblastí a až 100 tisíc lidí si bude muset najít nový domov. Zejména při větrném počasí může zvýšení hladiny vzdutého moře vést k výraznějšímu zaplavení nízko ležících pobřežních oblastí – v tomto směru jsou ohroženější ostrovy (například Krk, Rab, Velký a malý Lošinj), a dále západní Istrie a severní a střední části Dalmácie. Při výraznějším vzestupu hladiny moře hrozí ale i zaplavení historických center měst, jako je Split, Pula nebo Rovinj. Rovněž bude docházet k větší erozi pláží.

