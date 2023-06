Archeologové oznámili objev „nizozemského Stonehenge“. Je starý čtyři tisíce let

Lidé toto místo zřejmě využívali k oslavám a rituálům zhruba osm set let, většinu té doby tady také pohřbívali své mrtvé. Odborníci nález považují za ojedinělý.

Mezi nimi byl i skleněný korálek z Mezopotámie starý kolem tisíce let. Vědci to považují za důkaz, že mezi obyvateli obou regionů již existoval kontakt. Nejstarší nálezy v Tielu pocházejí podle odhadů z doby 2500 let před naším letopočtem.

Podle badatelů se v areálu nacházely tři pohřební mohyly. V nich byly nalezeny ostatky více než osmdesáti lidí, mezi nimiž bylo nápadně mnoho dětí, uvedla DPA.

Vizualizace „nizozemského Stonehenge“: