Slunovrat nastane ve středu odpoledne. Lidstvo na něm postavilo řadu svých nejslavnějších staveb

Klíčovou roli hraje to, jak je Země slunečním paprskům vystavena: Místa zemského povrchu, kde je léto, jsou ke Slunci přikloněna a sluneční paprsky na ně dopadají více zpříma, zatímco oblasti, které jsou od Slunce odkloněny a sluneční paprsky do těchto míst dopadají šikmo pod malými úhly, zažívají zimu. Na severní polokouli přikloněné ke Slunci je proto teď teplé období, zatímco na odkloněné jižní polokouli mají v této době naopak zimu.

Rozšířený omyl je, že slunovrat nastává, když je Země nejblíž ke Slunci. Ve skutečnosti je to přesně naopak: „Země je v tomto ročním období od Slunce nejdále – letos to nastane 6. července ve 22 hodin, kdy nás od Slunce bude dělit 152,1 milionu kilometrů. Na střídání ročních období má totiž vzdálenost Země od Slunce velmi malý vliv,“ vysvětluje Český astronomický ústav.

Při letním slunovratu Slunce dosáhne z pohledu Země nejsevernějšího bodu své dráhy, díky tomu tak na severní polokouli zažijeme nejdelší den. Dny se potom zase začnou zkracovat, a to až do zimního slunovratu, který se odehraje 22. prosince.

Letní slunovrat nastává obvykle 20. či 21. června. Vzácně může být 22. června – naposledy se tak stalo roku 1975 a příště to bude v roce 2203. Nebo i 19. června, na takové datum si musíme počkat až do roku 2487. Kalendářní rok trvá 365 nebo 366 dní, ale Země oběhne kolem Slunce za 365 dní 5 hodin 49 minut. Proto se okamžik letního slunovratu opožďuje každý následující rok o přebývajících 5 hodin 49 minut. Zařazením přestupného roku se okamžik letního slunovratu „předběhne“. Právě přitom může dojít ke změně data letního slunovratu.

Pojmenování slunovrat vzniklo na základě pozorování východů a západů Slunce. V měsících před červnovým slunovratem se pozice východu a západu pozvolna posouvají k severu, v den slunovratu dosáhnou nejsevernějšího bodu a poté se opět vydají směrem k jihu.

Oslava života

Tento den je sice čistě technicky jen astronomickou událostí, ale jeho historický a kulturní význam tento rozměr přesahuje. Jeho oslavy prokazatelně sahají až do starověku, tedy dávno před vznik křesťanství. Pro antické Řeky podle některých kalendářů znamenal začátek nového roku – a také měsíc trvajícího odpočítávání do olympijských her. Často se také každoročně konal svátek zvaný Kronia na počest boha Krona, který se považoval za patrona zemědělství. Kromě obvyklých hostin, oslav a her se mohl pochlubit něčím zcela výjimečným: mohli se ho zúčastnit otroci spolu se svobodnými lidmi. Na jediný den v roce si byly obě skupiny rovné.