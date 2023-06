Vědci našli nejstarší pohřebiště na Zemi. Pravěký příbuzný předstihl homo sapiens o sto tisíc let

Homo naledi byl vzdálený bratranec homo sapiens, ale mnohem menší a „hloupější“. Měřil do jednoho a půl metru, jeho mozek byl velký jako u moderních goril a většinou žil zřejmě na stromech. Po nich obratně šplhal, současně už ale byly jeho horní končetiny dobře uzpůsobené k používání primitivních nástrojů – výrazně lépe, než je tomu o současných primátů.

Homininé jsou skupina shrnující v sobě člověka a jeho nejbližší příbuzné v rámci čeledi Hominidae. Z žijících hominidů sem patří oba druhy šimpanzů a člověk moudrý. Dále je do tohoto taxonu zahrnováno i množství vyhynulých předků obou skupin včetně jejich posledního společného předka.

„Jedná se o nejstarší pohřby, které byly dosud zaznamenány v poznatcích o homininech a které jsou starší než důkazy o pohřbech homo sapiens nejméně o sto tisíc let,“ napsali vědci v sérii článků, které by měly brzy vyjít v odborném žurnálu eLife. Zatím tyto studie procházejí recenzním řízením a jsou na takzvaných preprintových serverech, kde je může odborná veřejnost komentovat.

Výsledky zpochybňují dosavadní chápání evoluce člověka. Obecně se totiž předpokládá, že teprve vývoj větších mozků umožnil vykonávání složitějších činností, jako je například právě pohřbívání mrtvých.

Lidé pohřbívání možná jen okoukali

Nejstarší dosud objevená pohřebiště, nalezená na Blízkém východě a v Africe, obsahovala ostatky homo sapiens a byla stará přibližně sto tisíc let. Hroby, které výzkumný tým vedený Bergerem objevil v Jižní Africe, pocházejí z doby nejméně 200 tisíc let před naším letopočtem.

„Homo naledi nám říká, že nejsme tak výjimeční,“ řekl Berger tiskové agentuře AFP. „Přes to se jen tak nepřeneseme.“ Podle paleoantropologa by to totiž znamenalo, že lidé nejenže nejsou ve vývoji symbolických zvyků, jako jsou pohřby, jedineční, ale že takové chování možná ani nevymysleli.

Právě profesor Berger je tím vědcem, který stojí za objevem homo naledi. Na první důkazy jeho existence narazil teprve roku 2013 – a pomohl tím změnit paradigma o vývoji inteligence.