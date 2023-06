„Hledáme evoluci, která vytvořila fyzikální zákony,“ popisuje Hawkingův spolupracovník

Tak jsem vstoupil do jeho kanceláře, ale Stephen už v té době ztratil hlas a mluvil s pomocí počítače, což zabere spoustu času. A tak samozřejmě zpočátku nic neříkal. A já byl trochu nervózní. Na ploše jeho počítače by spořič obrazovky, byl to hodně starý spořič obrazovky a na něm bylo napsáno „směle jít tam, kam se i Star Trek bojí vkročit“.

Se Stephenem Hawkingem jste se poprvé setkal v roce 1998 během vaší doktorandské práce v jeho laboratoři. Jak ten rozhovor probíhal? Byl to tehdy pracovní pohovor. Šlo o trochu zvláštní záležitost, protože jsem byl mladý kluk, měl jsem 22 nebo 23 let a chtěl jsem porozumět vesmíru jako všechny mladé děti. A tak jsem se šel podívat na Stephena Hawkinga do Cambridge, protože on byl samozřejmě velká hvězda. A v té době u nás v Belgii žádná kosmologie nebyla.

Ale pak Hawking začal mluvit o svých teoriích o velkém třesku a kosmologii a multivesmíru a všech možných věcech, které teď vidíme ve filmech. Zabýval se výzkumem těchto velmi hlubokých otázek, jako například odkud jsme se v tomto vesmíru vzali. A mě moc zajímalo setkání s vědcem, který používá matematiku a pozorování a fyziku k pochopení těch filozofických otázek, o kterých jsem přemýšlel. To mě dostalo. A zbytek je už historie, spolupracovali jsme spolu dvacet let.

Položil vám prý docela zajímavou otázku. Jaká otázka to byla?

Otázka, která mu ležela na srdci a kterou mi položil během rozhovoru, zněla: „Proč je náš vesmír vhodný pro život? Proč je náš vesmír zdánlivě navržený tak, aby v něm mohl existovat život?“

Je to velmi zvláštní otázka, když ji dostanete na pracovním pohovoru. A neměl jsem na ni odpověď, nicméně byla to zajímavá otázka. Zkoumá starou záhadu: „Proč existujeme v tomhle obrovském vesmíru?“ A když se nad tím zamyslíte z hlediska vědy, z hlediska fyziky, uvědomíte si, že částice a hmota a rozpínání vesmíru, že to všechno je ideální pro to, aby se vesmír stal obyvatelným a aby existoval život. Je to opravdu velmi hluboká záhada. Jaká je vlastně souvislost mezi fungováním vesmíru a tím, že existujeme? To byla otázka, kterou mi položil Stephen při mém pracovním pohovoru.

V té době používal svůj „počítačový hlas“, ale v pozdějších fázích života a během spolupráce byl i tento druh komunikace velmi, velmi obtížný.

Správně.

Takže jak jste spolupracovali? Jak jste dávali dohromady knihu?

Když jsem se s Hawkingem setkal na konci devadesátých let, tak už ztratil hlas. Ale mluvil s pomocí jakési počítačové myši. Řídil tak slovník na obrazovce, takže koncem devadesátých let mluvil počítačovým hlasem. Fungovalo to docela dobře. Mohl mluvit relativně rychle. Řekl bych, že ne úplně rychle, ale dobře, tak deset slov za minutu.

Samozřejmě, že v pozdější fázi života, tak kolem roku 2009 se už komunikace stala velmi obtížnou. Ale se Stephenem jsme zjistili, že jsme si za ty roky vytvořili jakýsi společný jazyk, protože jsme spolu hodně mluvili. Teoretická fyzika je velmi společenská, a tak jsme si rozuměli i bez mnoha slov. Já jsem mu dával otázky a pak jsem se snažil číst v jeho tváři a on rozvíjel několik úrovní ano a několik úrovní ne. Tak jsme se mohli orientovat a snažit se diskutovat tímto způsobem.

A k našemu překvapení to docela fungovalo. Používali jsme to, protože jsme se tak přibližovali k odpovědím na naši základní otázku – jak velký třesk vytvořil vesmír, který je vhodný pro život. A tuto otázku jsme probírali z tolika úhlů pohledu, s tolika modely a tolika teoriemi, že se nám myšlenky tak nějak propojily. Bylo to velmi příjemné.

To musely být velmi drobné pohyby jeho mimiky.

Ano, byly to nesmírně drobné pohyby. Spousta takových drobných pohybů.

V roce 2007, když měl možnost vyzkoušet si stav beztíže, opustil na chvíli invalidní vozík. A jeho tehdejší úsměv říká úplně všechno.

Ano.

Jak na tento zážitek reagoval?

To bylo typicky hawkingovské, řekl bych. Měl velký talent pro dobrodružství ve vědě, ale také v ostatním životě. Takže chtěl neustále zkoušet nové věci, chtěl třeba letět do vesmíru. A ten let měl být jenom začátek…

Jeho radost ze života neměla hranic. A také byl velmi, možná to zní divně, ale byl to velmi společenský člověk. Neustále vyhledával kontakty a večírky a tak.