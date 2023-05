El Niño ohrožuje pěstitele kávy, problémy bude mít hlavně levná robusta

Klimatický jev El Niño, který by se měl objevit v druhé polovině letošního roku, ohrožuje pěstitele kávy, zvláště robusty. Pro arabicu je hrozba mírnější. Výnosy dvou největších producentů robusty, Vietnamu a Brazílie, by se mohly snížit, pokud by tento jev byl silný. S odvoláním na informace od analytiků a odborníků na počasí to uvedla agentura Reuters.