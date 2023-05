Perutýni pronikli do brazilských vod. Ekologové se obávají vlivu těchto invazních predátorů

Tyto ryby původně pocházejí z Indického a Tichého oceánu, ale na konci dvacátého století se začaly rychle šířit i na jiná místa. K pobřeží Floridy dorazily v osmdesátých letech, postupně začaly pronikat i směrem na jih. Na začátku jednadvacátého století se dostaly do Středozemního moře.

Vědci rybu identifikovali jako perutýna. A tento objev znamenal, že poté, co byli perutýni u brazilských břehů výjimečně pozorováni od roku 2015 , poprvé pronikli do ekologicky nesmírně cenných oblastí na jihu země.

Všude, kam perutýni vnikli, změnili ekosystém. Navzdory vzhledu ponejvíc připomínajícího motýla jde o predátory schopné lovit velmi rozmanitou kořist. Díky tomu dokážou být predátorem pro mnoho druhů – zejména samozřejmě ty, pro něž představují novou, a tedy neznámou hrozbu.

Ekology dlouho zajímalo, jestli dokážou perutýni pronikat i do vod kolem Jižní Ameriky. Poměrně silnou ochranu tam představují mořské proudy směřující na sever, ale ani to nestačilo. Od letošního března totiž přibývá hlášení o dalších a dalších pozorováních těchto ryb, stále jižněji. Byly už viděny na přibližně polovině brazilského pobřeží. A experti oslovení odborným časopisem Science se shodují, že ještě letos se perutýni dostanou i do jižních států.

Boj s perutýny

Když se tito predátoři dostanou do nového ekosystému, narazí tam na „naivní populaci“ a chovají se v ní podobně jako virus ve skupině lidí, kteří se s ním potkají poprvé. Příroda ale nemá žádnou obdobu očkování, která by obranyschopnost urychlila, takže zvířatům v těchto systémech trvá přizpůsobení dost dlouho.

A ani lidem se v boji nevede o moc lépe, zatím žádné zemi se je nepodařilo vymýtit. Což často vede k nekontrolované populační explozi těchto ryb a přesně to se stalo v Brazílii. Může za to, mimo jiné, virus. Konkrétně SARS-CoV-2, který způsobuje covid-19. Když tato epidemie zasáhla Brazílii, zavedla země mnoho rozpočtových škrtů, jež zasáhly významně vědu – a tedy také monitoring oceánů. Perutýni se tedy zřejmě množili v tamních vodách už vloni, jen to nikdo nesledoval, protože vědci neměli na naftu.