V okamžiku smrti se v lidském mozku dějí pozoruhodné věci, nastínil výzkum

Smrt je jediná životní jistota. A současně je hranicí mezi životem a něčím neznámým. Zprávy o zážitcích spojených s blížící se smrtí lidi fascinují. Umírající mnohdy vidí bílé světlo, slyší hlasy svých blízkých a často zažívají velmi různorodé pocity.

Tyto zkušenosti jsou si navíc dost podobné v mnoha kulturách, věřící se někdy domnívají, že jde o „návštěvu“ života po životě, vědce zase zajímá, co přesně se v mozku děje. Obě skupiny se shodnou na tom, že by chtěly vědět, co se děje s lidským vědomím v okamžiku smrti.

Nová studie zveřejněná v časopise Proceedings of the National Academy of Science přináší první důkazy o tom, co se v mozku, kde vědomí sídlí, děje při umírání. „To, jak se z nefunkčního mozku během umírání mohou vynořit živé zážitky, je neurovědecký paradox,“ upozornila Jimo Borjiginová z Michiganské univerzity, která studii vedla. „Viděli jsme možná neuro-signatury vědomí.“

Její výzkum navazuje na studie na zvířatech provedené před téměř deseti lety ve spolupráci s doktorem George Mashourem, zakladatelem Michiganského centra pro vědomí. V umírajících mozcích zvířat i lidí vědci zaznamenali velmi podobné aktivace, k nimž docházelo po zástavě srdce.