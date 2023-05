Ekologům vadí starty Muskových raket v Texasu. Požadují detailní studii dopadů na přírodu

Drtivá síla zážehu a startu rakety odpálila kusy betonu a kovu stovky metrů od startovací plochy, zapálila křoviny na ploše 1,4 hektaru a do vzduchu vyslala oblak rozdrceného betonu, který asi deset kilometrů daleko severozápadně pršel na město Port Isabel.

Ochranářské organizace nicméně poukazují na to, že hluk, výstavba a doprava v oblasti na jihu Texasu poškozují místní životní prostředí. Objekt SpaceX sousedí s přírodní rezervací v údolí dolního toku řeky Rio Grande, která je domovem vzácných kočkovitých šelem ocelota a jaguarundi, chráněných želv i ptáků.

Konec startů od Port Isabel?

Organizace požadují po soudu, aby povolení FAA pro SpaceX stáhl a přiměl úřad provést rozsáhlou studii dopadu na životní prostředí, kterou FAA původně zamýšlel provést, později ale svůj postoj změnil a provedl jen méně důkladnou analýzu. Rozsáhlá studie nicméně podle Reuters běžně trvá roky a váže se k ní mnoho dalších procesních opatření.

Majitel SpaceX Elon Musk odmítl, že by dopady startu Starship byly škodlivé. „Není to toxické nebo tak. Rozptýlilo to hodně prachu, ale podle našeho vědomí nedošlo k žádnému významnému poškození prostředí, o kterém bychom věděli,“ citovala Reuters Muska.