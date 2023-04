Majestátní a vyrovnaní. Vědci popsali základní škály tygřích vlastností

Podle další z autorů práce Rosalindy Ardenové sice tyto škály nenabízejí úplný ani dokonalý popis tygří osobnosti, ale zachycují ty zásadní rozdíly mezi jednotlivými exempláři těchto velkých koček. „Ukazuje to, že tygři mají tendenci mít určité vlastnosti, stejně jako u lidí máme osobnosti, které jsou velmi extrovertní nebo velmi introvertní,“ řekla.

V časopise Royal Society Open Science tým, jehož byla součástí, popisuje, jak čínští vědci zapojení do studie sestavili seznam asi sedmdesáti slov, která odborníci pracující s tygry považovali za vhodná k popisu temperamentu zvířat – například výrazy jako přizpůsobivý, tvrdohlavý, hloupý a upřímný.

Vzbudit soucit

Všichni zkoumaní tygři přitom byli chováni v podmínkách, které co nejvíc připomínají jejich divoký život, ale současně jsou občas ve styku s lidmi. Autoři přiznávají, že jejich výsledky mohly být poněkud odlišné, pokud by se zkoumali tygři ve volné přírodě. Což by ale zase bylo složité až nemožné, protože tam s nimi lidé nejsou dostatečně ve styku.

Podle Abdellaouie tyto výsledky budou moci využít zejména ochránci těchto ohrožených tvorů, ale zkoumání osobnosti se bude dát využít také u jiných druhů. Vědci se díky tomu dozví víc o tom, jak podpořit emocionální vazby lidí na různé živočišné druhy – právě tento vztah se totiž ukazuje jako klíčový pro úspěšnou ochranu druhu.

„Když se dozvíme více o jedinečnosti každého tygra, můžeme vzbudit větší soucit a pochopení ze strany jejich největší hrozby: člověka,“ dodal Abdellaoui.