I zástupci kléru mohou rozšiřovat obzory vědy, dokazují už staletí vatikánští jezuité

Její historie, která je od 30. let 20. století pevně spojena s jezuitským řádem, pomáhá doložit, že katolická církev vždy nestála v cestě vědeckému pokroku – což je přesvědčení, k jehož zakořenení přispěly známé renesanční případy Galilea Galileie a Giordana Bruna, kteří kvůli svému bádání skončili v rukou inkvizice.

„Máme instituce, jako je například Papežská akademie věd, která Vatikánu sděluje, co se děje ve světě vědy, my ale vědu skutečně děláme,“ říká ředitel observatoře a jezuitský řádový bratr Guy Consolmagno. I jeho jméno nese jedna z planetek a on sám prosazuje tezi, že víra a věda mohou jít ruku v ruce.

Galileo měl pravdu

Je výmluvné, že bývalý šéf observatoře, jezuitský astrofyzik George V. Coyne, který zemřel v roce 2020, hrál významnou roli v tom, že Vatikán oficiálně změnil svou pozici a v roce 1992 formálně uznal, že Galileiho přesvědčení o fungování vesmíru bylo správné. „Jednou věcí bible není. Není to vědecká učebnice. Písmo sestává z mýtů, poezie a historie. Ale nejde jednoduše o vědeckou příručku,“ řekl Coyne v roce 1994 v rozhovoru s The New York Times Magazine.