Na agresivní plíseň, která se šíří v USA, nezabírají léky. Žádná houbová apokalypsa, uklidňují vědci

Epidemiolog Waleed Javaid výsledky nové studie pro stanici NBC News komentoval jako „znepokojující“. Současně ale uvedl, že to neznamená příchod nějaké „houbové apokalypsy“, jakou proslavily hry a seriál The Last of Us. „Nechci, aby si lidé, kteří sledovali tenhle televizní seriál, mysleli, že teď všichni umřeme,“ dodal Javaid.

Hrozba pro zranitelné

Riziko kvasinky je největší pro ty, kdo už mají jiné problémy, podobně, jako je to u většiny jiných zdravotních trablů. Nejvíce ohrožení nákazou a jejím těžkým průběhem jsou lidé, kteří trpí vážnými nemocemi, jsou napojení na invazivní zdravotnické přístroje, jako jsou mechanické ventilátory, nebo jsou dlouho či často hospitalizováni. Problém se také týká osob s narušenou imunitou.

„Rychlý nárůst případů a také jejich geografické rozšíření je znepokojující. Zdůrazňuje potřebu trvalého dohledu, rozšíření laboratorních kapacit, rychlejších diagnostických testů a dodržování osvědčené prevence a kontroly infekcí,“ uvedla ve zprávě ke studii lékařka Meghan Lymanová, která výzkum vedla. Původně se tato nákaza omezovala na New York a Chicago, ale teď už se Candida auris vyskytuje ve více než polovině států USA a šíří se převážně komunitně.