Čína zpřísnila pravidla omezující genetické úpravy dětí. Některé sporné body zůstávají

Čína tvrdí, že nové zákony jsou v souladu s mezinárodními pravidly. Stanovují požadavky na etické schvalování, dohled a kontrolu. Problém je, že se týkají jen státem kontrolovaných firem – odborníci ale upozornili, že se nemusejí vztahovat na soukromý sektor.

Podle Zhangové je to slabina, která do značné míry obchází platící pravidla. Vědkyně se obává, že tato nová pravidla budou mít problém udržet krok s prudce se rozvíjejícími inovacemi, které se v Číně odehrávají.

Čemu pomůže úprava lidí

Úprava lidských genů je biotechnologie, která vyvolává naděje i znepokojení. Pokud by se použila už u embryí, tak jak to udělal Che Ťien-kchuej, daly by se dětem, jež se z nich narodí, změnit prakticky jakékoliv vlastnosti.

Vědci už znají místa v DNA, která jsou zodpovědná za geneticky podmíněné nemoci, výšku, ale třeba i barvu očí, nebo dokonce inteligenci. A má nástroje, které umí konkrétní geny z DNA vyjmout, nebo je do ní naopak vložit. Rodiče by si pak teoreticky mohli nechat vytvářet „děti na míru“, přičemž ti bohatí by měli prostředky investovat do vlastností, které by daly jejich potomkům evoluční výhodu.