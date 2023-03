Umělá sklovina je dvakrát pevnější než ta přírodní. Nový objev přináší naději pro polovinu lidstva

Sklovina umožňuje, aby zuby vydržely nápor a nepřestávaly kousat, i když člověk narazí na jakékoliv sousto. Tato nejtvrdší tkáň v lidském těle je dostatečně pevná, aby odolala proražení, ale současně dost pružná, aby nepraskla. Věda zatím selhávala, když zkoušela vytvořit umělou náhradu.

Vědci z Nottinghamské univerzity oznámili, že navrhli umělou sklovinu, která je ještě pevnější a odolnější než ta pravá. „Je to jasný skok kupředu,“ uvedl pro odborný žurnál Science Alvaro Mata, který se na studii nepodílel. Podle něj by tento pokrok mohl mít i jiné využití než jen při „pouhé“ opravě zubů. Možností je podle něj spousta – „od vytváření brnění až po zpevňování povrchů podlah nebo automobilů, aplikací by mohlo být mnoho“.