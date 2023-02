Ostravští vědci chtějí odhalovat poškození očí diabetiků. Využijí neuronové sítě

Aby člověk s tímto problémem nepřišel o zrak úplně, musí se na něj přijít co nejdříve. Jen tak je možná další včasná diagnostika a také co nejrychlejší nasazení účinné léčby. Ta sice existuje, ale když se nepoužije včas, je k ničemu.

Cílem výzkumu je podle lékaře prokázat schopnost systému automaticky vyhodnocovat patologie při diabetické retinopatii na obrazových záznamech vnitřní části oka. Nejdříve zkoumaný snímek oka vyhodnotí oční lékaři a určí nalezené patologie, poté se porovnávají s výsledky systému a případně upravují algoritmus. Na projektu spolupracují pracoviště z Polska, Slovenska, Izraele nebo Číny.

V letošním roce by podle Technologické agentury měl tento nástroj vstoupit do procesu certifikace jako zdravotnického prostředku, který je nutnou podmínkou uvedení do lékařské praxe.

V současné době není možné léčit diabetickou retinopatii pomocí léčiv – žádné přímé léky neexistují. V závislosti na stadiu nemoci se proto používají různá léčebná opatření: injekce léků do oka (takzvaná nitrooční injekce), ošetření postižených cév laserem nebo operativní zákrok (odstranění sklivce, vitrektomie). Je-li zároveň diagnostikován zákal čočky, pak lze původní čočku při operaci nahradit umělou. Za jistých okolností může být nutná i operace, jejímž účelem je snížení nitroočního tlaku.