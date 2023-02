Ptačí chřipka zabila v Peru stovky lachtanů. Vědci se obávají, že se přizpůsobí savcům

Jen zřídka se stává, že ptačí chřipka přeskočí na savce, a ještě vzácněji se tímto virem nakazí i člověk. Proto je velmi znepokojivé, že se to tentokrát stalo, a navíc v tak velkém rozsahu. Podle vědců to ukazuje, že se virus ptačí chřipky stále více přizpůsobuje i savcům.

Zdrojem nákazy byli pravděpodobně pelikáni – už v listopadu země vyhlásila 180denní zdravotní pohotovost poté, co byly zjištěny tři případy vysoce nakažlivého viru H5N1 právě u těchto velkých mořských ptáků. Podle zemědělské zdravotní agentury SENASA přenášejí tito stěhovaví ptáci nemoc ze Severní Ameriky.

A přesně to se stalo i v Peru. V prosinci tam úřady nechaly utratit 37 tisíc kuřat, když se na jedné z farem zvířata nakazila od volně žijících ptáků. Utrácení nakažených ptáků je součástí obvyklého postupu při likvidaci ohnisek ptačí chřipky, stejný postup se volí po celém světě, jiné řešení zatím neexistuje.

Ptačí chřipka, která se začala světem šířit teprve nedávno, je pro ptáky smrtící. Ale ještě než nemoci podlehnou, mohou se dostat do průmyslových chovů. Tam se v uzavřeném prostředí, kde žijí zvířata v těsné blízkosti, nákaza rychle šíří.

Očkování existuje, jeho využití je ovšem problematické

Věda zatím nemá řešení této epidemie. Může jen sledovat, jak se virus mění, a pokoušet se mu co nejlépe porozumět. Vzniklo už sice očkování, které se dá ptákům aplikovat, ale vzhledem k tomu, jak průmyslové chovy drůbeže fungují, není snadno použitelné.

„V současné době jsou už tyto vakcíny na území EU registrovány a bylo přijato nařízení, které vakcinaci umožňuje v určitých případech,“ uvedl Petr Šafrán ze Státní veterinární správy. Poukázal ale na to, že není přesně stanoveno, jak by se měla nákaza v případě vakcinace sledovat. Upozornil, že plošná vakcinace by výrazně omezila obchod se zvířaty a živočišnými produkty.