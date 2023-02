Paleontologové našli Gargantuu mezi tučňáky. Pravěký druh vážil přes 150 kilogramů

Jejich stáří vědci určili na 59,5 až 55,5 milionu let, což naznačuje, že tito ptáci žili zhruba pět až deset milionů let po masovém vymírání na konci křídy, při němž zanikli i dinosauři.

O objevu informoval mezinárodní tým, jehož součástí byli i vědci z univerzity v Cambridge, v časopise Journal of Paleontology . Hlavní autor článku Alan Tennyson z novozélandského muzea Te Papa Tongarewa objevil zkameněliny v 57 milionů let starých balvanech na pláži v Severním Otagu na Jižním ostrově Nového Zélandu v letech 2016 až 2017.

Tým pojmenoval nový druh Kumimanu fordycei na počest R. Ewana Fordyce, emeritního profesora Otagské univerzity. „Ewan Fordyce je legendou našeho oboru, ale také jedním z nejvelkorysejších mentorů, jaké jsem kdy poznal,“ řekl první autor Daniel Ksepka z Bruceova muzea v Greenwichi ve státě Connecticut. „Bez Ewanovy práce v terénu bychom ani nevěděli, že mnoho ikonických fosilních druhů existuje, takže je jen dobře, že má teď svého tučňáčího jmenovce.“

Našlo se také několik exemplářů dalšího druhu tučňáka. Petradyptes stonehousei vážil padesát kilogramů, což je sice méně než Kumimanu fordycei, ale stále je to více než váha tučňáka císařského.

Název je kombinací řeckého „petra“ pro skálu a „dyptes“ pro potápku – jmenuje se tedy „potápivý pták nalezený ve skále“. „Stonehousei“ je zase poctou zesnulému Bernardu Stonehouseovi, prvnímu člověku, který pozoroval celý rozmnožovací cyklus tučňáka císařského, což byl významný milník v biologii tučňáků.

Dva nově popsané druhy ukazují, že tučňáci se extrémně zvětšili už na počátku své evoluční historie, tedy již miliony let předtím, než si vyladili ploutvový aparát. Tým pozoroval, že oba druhy si zachovaly primitivní rysy, jako jsou štíhlejší kosti ploutví a místa pro uchycení svalů, která se podobají svalstvu létajících ptáků.

Do hlubin

Na otázku, proč raní tučňáci vyrostli do titánských rozměrů, odpovídá Ksepka, že díky tomu byli ve vodě efektivnější. „Velikost přináší mnoho výhod,“ řekl. „Větší tučňák mohl ulovit větší kořist, a co je důležitější, mohl si lépe uchovat tělesnou teplotu v chladných vodách. Je možné, že překonání bariéry velikosti padesáti kilogramů umožnilo pravěkým tučňákům rozšířit se z Nového Zélandu do dalších částí světa.“

„Když o těchto nálezech začneme uvažovat ne jako o izolovaných kostech, ale jako o částech celého živého zvířete, pak se nám začne skládat obraz,“ dodal spoluautor Daniel Thomas z Massey University v Aucklandu. „Velcí teplokrevní mořští živočichové žijící v současnosti se mohou potápět do velkých hloubek. Což ve mně vyvolává otázku, jestli se Kumimanu fordycei nechoval jinak než dnešní tučňáci. Tedy, že se dokázal dostat do větších hloubek a najít tam potravu, která není pro žijící tučňáky dostupná.“