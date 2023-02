Studie odhalila dopad covidu-19 na populaci amerických dětí a dospívajících

Covid-19 byl základní příčinou úmrtí více než 940 tisíc lidí v USA, z nich bylo více než 1300 dětí a mladistvých ve věku do 19 let, zjistili vědci z katedry informatiky Oxfordské univerzity na základě údajů amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí. Data se vztahovala k období od 1. srpna 2021 do 31. července 2022. Studii otiskl časopis JAMA Network Open.

Dalším důležitým výsledkem studie bylo zjištění, že ve věkové skupině od nula do devatenácti let byl covid na osmém místě mezi všemi příčinami úmrtí a na pátém místě mezi všemi příčinami úmrtí souvisejícími s nemocemi.