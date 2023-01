Ozonová vrstva se zotavuje. Pomáhá to i proti oteplování Země

Ozonová vrstva je na dobré cestě k obnově, a to už během následujících čtyř desetiletí. To jsou výsledky nejčerstvějších odhadů panelu odborníků při OSN, který sleduje její dlouhodobý vývoj a každé čtyři roky zveřejňuje její aktuální stav. K plné regeneraci ozonové vrstvy by mělo dojít v polovině 60. let tohoto století.

Pokud se nic nezmění a bude se uplatňovat politika zákazu produkce ozon poškozujících látek i nadále, lze očekávat, že se ozonová vrstva dostane do stavu z roku 1980, kdy se poprvé objevila ozonová díra, nad většinou světa už kolem roku 2040. Později to bude v polárních oblastech, kde je dopad těchto látek největší a taky nejkomplikovanější. Nad Arktidou by měl návrat do normálu nastat kolem roku 2045, nad Antarktidou, kde došlo k největšímu zeslabení vrstvy a vytvoření takzvané ozonové díry, pak do roku 2066.