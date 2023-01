Opravář nábytku vyřešil jednu z největších archeologických záhad. Jeho výzkum zveřejnil prestižní vědecký časopis

Hledání přírodního rytmu

Podle profesora Paul Pettitta z Durhamské univerzity je to velkolepý objev. „Výsledky ukazují, že lovci-sběrači z doby ledové jako první používali systematický kalendář a také značky, které v rámci tohoto kalendáře zaznamenávaly informace o těch nejdůležitějších událostech v jejich ekosystému,“ uvedl pro stanici BBC. Důsledky jsou zásadní: lovci si takto podle autorů mohli značit dobu (ne)vhodnou pro lov.

Zobrazená zvířata jsou téměř vždy druhy, které patřily mezi ty lovené pravěkými lidmi. A v době, kdy se jim rodí mláďata, jsou nejzranitelnější – schopnost předvídat, kdy to nastane, mohlo být zejména v hluboké době ledové, kdy bylo jiné potravy málo, naprosto klíčové.

Jak autoři poznamenávají, počítání měsíců by muselo být „ukotveno k dobře definovanému počátečnímu datu“, kterým podle nich bylo rozmrznutí řek na konci jara. Ačkoli by se načasování této události v Evropě lišilo, pro lidi, kteří se do značné míry omezovali na určitou lokalitu, by bylo důležité, jak dlouho po místním tání jednotlivé druhy rodily.

Některé z vyobrazených druhů, například mamuti a obří srstnatí nosorožci, už dávno vymřely, takže není možné ověřit, kdy tato zvířata rodila. U těch druhů, jež do současnosti přežily, se to ale ověřit dá: Symboly „Y“ se v sekvenci objevují vždy v bodech, které odpovídají pravděpodobným obdobím porodů u příslušných druhů. A sekvence bez symbolů „Y“ zase dosahují vrcholu v počtech, které odpovídají předpokládaným měsícům mezi jarem a obdobím páření.