Česko chystá novou družici, druhou největší po Magionu

Misi vede brněnská společnost OHB Czechspace, ale podílet se na ní budou i další české společnosti a vědci. SOVA bude s váhou nad 100 kilogramů největším českým satelitem letícím do vesmíru od startu družice Magion 5 v roce 1996, uvedl projektový manažer mise Jakub Ševeček.

S Evropskou vesmírnou agenturou (ESA) už firma podepsala smlouvu na první fázi mise. „Satelit bude zkoumat procesy ve středních a vyšších vrstvách atmosféry, které dosud nebyly dostatečně studovány a popsány,“ uvedl Ševeček. „Naším plánem je vyslat ji do vesmíru v roce 2027,“ doplnil.

Až vzlétne SOVA

Název mise SOVA je zkratkou pro družicové pozorování vln v atmosféře (anglicky Satellite Observation of waVes in the Atmosphere). Družice má být na oběžné dráze nejméně dva roky. Jejím hlavním vědeckým cílem bude zkoumat procesy v atmosféře Země ve výšce od 60 do 300 kilometrů. „Hlavním cílem mise je lepší pochopení procesů v atmosféře, které povede k přesnějším klimatickým modelům a zlepšení předpovědi extrémních jevů počasí, jako jsou silné deště nebo bouře, ovlivňující zemědělství, záplavy nebo eroze půdy. SOVA přispěje také ke zlepšení předpovědi turbulencí v letectví,“ uvedl hlavní architekt mise Adam Čuda.