Předkové lidí se naučili chodit v korunách stromů, nikoliv na zemi, říká nová teorie

Podle vědců to ukazuje, že tito primáti tráví na zemi podobné množství času nehledě na prostředí, ve kterém žijí. Z dat navíc vyplynulo, že po dvou nohách se pohybují nejvíc na stromech, nikoli na zemi, což zřejmě souvisí s hledáním potravy.

Dlouho se předpokládalo, že počátky bipedie, tedy pohybu po dvou končetinách, u našich předků před přibližně sedmi miliony let souvisejí se změnou prostředí. Tehdy husté lesy začaly ustupovat otevřenějším travnatým biotopům a předci lidí v takových podmínkách mohli trávit více času na zemi a mohli se tak lépe pohybovat po dvou nohách. Vědci, kteří zkoumají šimpanze v Tanzanii, teď ale tvrdí, že tato vlastnost může mít jiný původ.

Chůze po dvou končetinách tak zřejmě má svůj původ v méně hustých lesích, kde jsou stromy rozmístěné dál od sebe, uvedla další autorka studie Rhianna Drummondová-Clarkeová. Podle ní mohla předkům lidí pomoci „bezpečně a efektivně se pohybovat po pružných větvích a dostat se k co největšímu množství plodů, když je najdou“.

Podle týmu studie sice nemůže prokázat, že předkové lidí vykazovali stejné vzorce bipedního chování, ale zpochybňuje běžné předpoklady o tom, jak se lidé dostali k chůzi po dvou nohách, a naznačuje, že stromy hrály v evolučním příběhu roli, i když se prostředí měnilo. Autoři studie se proto domnívají, že chůze po dvou nevznikla při pohybu na zemi. Méně času na stromech pak ale mohlo urychlit její další vývoj.

A co když to bylo ve vodě?

Vývoj vědeckého poznání je v tomto oboru velmi rychlý a nové nálezy mohou snadno dostat starší znalosti do nového kontextu – takže se objevují často hypotézy a teorie, které příliš dlouho neobstojí. Snadno se to může stát i této, podobně jako to již dříve potkalo slavnou „hypotézu vodní opice“.

Ta byla populární v sedmdesátých letech dvacátého století, kdy ji zpopularizovala antropoložka Elaine Morganová v knize Aquatic Ape (vodní opice). Podle ní se předkové moderních lidí vyvinuli na pobřeží moře, když se ve vodě ukrývali před suchozemskými predátory a hledali tam potravu v dobách, kdy Afriku zasáhly klimatické změny a byl nedostatek zdrojů. Vzpřímená postava jim měla pomoci dostat se hlouběji do bezpečí vody – a nadnášení jim současně mělo tento evoluční krok usnadnit.