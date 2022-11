Astronomové objevili mohutný asteroid. V budoucnu se může srazit se Zemí

Asteroid dostal jméno 2022 AP7. Patří ke třem planetkám, které objevil Scott Sheppard a jeho kolegové z Carnegie Institution for Science ve Washingtonu. Podle nich je „potenciálně nebezpečný“.

S průměrem asi 1,1 až 2,3 kilometru je podle studie v odborném časopise Astronomical Journal asteroid 2022 AP7 největším objeveným od roku 2014 a pravděpodobně patří mezi pět procent těch největších, které kdy byly nalezeny.

„Každý asteroid o velikosti nad jeden kilometr je považován za zabijáka planet,“ podotkl Sheppard a dodal, že pokud by takové těleso narazilo do Země, dopad by byl pro život, jak ho známe, likvidační.

Do atmosféry by impakt zvedl tolik prachu, popela a další hmoty, že by oblohu zakryl na celé roky. „Povrch Země by se pravděpodobně výrazně ochladil, protože by se na planetu nedostalo sluneční světlo. Došlo by k masovému vymírání, jaké na Zemi nebylo pozorováno miliony let,“ nastínil astronom.