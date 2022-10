Ze Spojených států poprvé po 20 letech odstartovala ruská kosmonautka

Let je pátou misí s rotační posádkou společnosti SpaceX ke stanici a šestým letem lodi Dragon s lidmi v rámci programu komerčních posádek NASA.

Smíšená posádka

Pro Mannovou jde o první let do vesmíru od roku 2013, kdy se stala astronautkou. Jako velitelka mise bude zodpovědná za všechny fáze letu, od startu až po návrat do atmosféry. Na palubě stanice bude působit jako letový inženýr Expedice 68.

Mannová se narodila v kalifornské Petalumě a bude první zástupkyní původních obyvatel Ameriky ve vesmíru. Získala bakalářský titul v oboru strojního inženýrství na Námořní akademii Spojených států a magisterský titul v oboru strojního inženýrství se specializací na mechaniku tekutin na Stanfordově univerzitě. Je plukovnicí americké námořní pěchoty a sloužila jako zkušební pilotka letounů F/A-18 Hornet a Super Hornet.

Také pro Cassadu půjde o jeho první let od jeho výběru mezi astronauty v roce 2013. Jako pilot bude zodpovědný za systémy a výkony kosmické lodi. Na palubě stanice bude působit jako letový inženýr Expedice 68. Cassada vyrostl ve White Bear Lake v Minnesotě a je fyzik a zkušební pilot amerického námořnictva. Než se stal letcem námořnictva, získal bakalářský titul z fyziky na Albion College a doktorát na Rochesterské univerzitě, kde prováděl experimentální výzkum fyziky vysokých energií ve Fermiho národní urychlovačové laboratoři.

Wakata absolvuje svou pátou cestu do vesmíru a jako specialista mise bude úzce spolupracovat s velitelem a pilotem na monitorování kosmické lodi během dynamické fáze startu a návratu do vesmíru. Po příletu na palubu stanice bude pracovat jako letový inženýr Expedice 68. Po startu lodi Crew-5 bude Dragon třetím různým typem kosmické lodi, se kterou Wakata letěl do vesmíru.

Kikina se do vesmíru vydá poprvé a bude působit jako specialistka mise; to znamená, že bude pracovat na monitorování kosmické lodi během dynamických fází letu při startu a návratu do vesmíru. V Expedici 68 bude pracovat jako letová inženýrka. Je dosud jediná Ruska na palubě americké vesmírné lodi od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Ruského kosmonauta naposledy americká loď dopravila na oběžnou dráhu v roce 2002.

Kardiochirurgie ve vesmíru

Posádka-5 bude provádět nový vědecký výzkum v oblastech, jako je například kardiochirurgie, které by měly připravit člověka na život za nízkou oběžnou dráhou Země.

Tyto experimenty budou zahrnovat studie o tisku lidských orgánů ve vesmíru, pochopení palivových systémů fungujících na Měsíci a lepší porozumění srdečním chorobám. To jsou jen některé z více než dvou stovek vědeckých experimentů a technologických demonstrací, které se uskuteční během jejich mise.