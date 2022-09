Němečtí lékaři testují novou léčbu chronického lupusu. Pomohla všem pěti pacientům ve studii

Nejrozšířenější je systémový lupus erythematodes (SLE), který může postihnout téměř všechny orgány v těle. Příznaky SLE se u jednotlivých osob často liší a může trvat i několik let, než někdo zjistí, že touto chorobou trpí. Běžným znakem onemocnění bývá chronický zánět, který se může projevovat bolestí kloubů, horečkou a kožními vyrážkami.

Základní koncept této terapie spočívá v tom, že se lidské T-lymfocyty (imunitní buňky vycvičené k útoku na konkrétní cíl, například cizí mikroorganismus) v laboratoři upraví tak, aby rozpoznaly cíle na povrchu buňky, které by za normálních okolností měly problém najít, například na některých nádorových buňkách.

V posledních letech někteří vědci na základě prvních údajů získaných na zvířatech přišli s teorií, že by forma imunoterapie známá jako terapie CAR T-lymfocyty mohla uspět tam, kde léky dosud selhávají.

Ve svém výzkumu, publikovaném v časopise Nature Medicine, Schett a jeho tým léčbu použil u pěti pacientů a u všech došlo k uzdravení. Příznaky se u všech zlepšily, u žádného z pozorovaných se až do 17 měsíců po podání léčby nevyskytly známky vnitřního poškození souvisejícího s lupusem. A navíc i vedlejší účinky léčby byly minimální. Co je však zásadní, autoprotilátky pacientů zřejmě také zmizely, a to možná úplně.

Zatím je to jen léčba nadějná, nikoliv přelomová

Autoři věří, že by jejich strategie mohla být opravdu přelomová, ale současně jsou si vědomí všech slabin svého výzkumu – tou největší je malý počet pacientů. Naštěstí tento tým nebyl ani zdaleka jediný, který terapii CAR T-lymfocyty pro lupus testoval.

Existuje jich víc – a díky německému úspěchu teď budou moci své výzkumy těmito výsledky doplnit a vylepšit. A hlavně otestovat na dalších pacientech.