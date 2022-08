Žádné brambory. Na Marsu se bude pěstovat vojtěška

Aby to dokázalo, musí se naučit využívat místní zdroje, zejména k získávání potravy. Jak ilustroval výše zmíněný film Marťan z roku 2015, nebude to nic snadného, zejména proto, že marťanské půdě odborně nazývané regolit chybí dostatek živin pro drtivou většinu pozemských plodin.

Člověk na Mars nevkročí určitě do roku 2030 a možná ani o deset let později, ale přípravy na tento moment probíhají už teď. Protože návštěva Marsu by neměla být jednorázová, lidstvo by podle plánů americké kosmické agentury na této planetě mělo zůstat dlouhodobě.

Podle nové studie zveřejněné v časopise PLOS One je první plodinou, která by na Rudé planetě mohla vyrůst, vojtěška dobře známá i z českých polí. Tým vědců z Iowa State University zjistil, že tato pícnina s odborným názvem tolice vojtěška dokáže přežít v tvrdé vulkanické půdě podobné té, která se nachází na Marsu. To znamená, že by v ní mohla vyrůst a její organické zbytky by se daly využít jako důležitá složka hnojiva pro pěstování dalších plodin „druhé generace“ – těmi by podle tohoto výzkumu mohly být například ředkvičky, tuříny nebo salát.

„Nízký obsah živin v marťanské půdě a vysoká slanost vody v ní ji dělá nevhodnou pro přímé použití k pěstování hospodářských plodin,“ píší vědci ve studii. „Je proto nutné vytvořit strategie pro zvýšení obsahu živin v marsovské půdě a technologie pro odsolování vody pro dlouhodobé mise.“