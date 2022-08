Klimatické změny v minulosti nahrávaly plazům, dokázali se nejlépe přizpůsobit

Země zažila během permu a triasu, tedy v době před 265 až 230 miliony let, dvě zásadní období, během nichž vyhynulo velké množství druhů. K prvnímu došlo před 261 miliony let, druhé nastalo před 250 miliony let.

Při druhé vlně zmizelo z povrchu zemského 86 procent zvířecích druhů. Planetě do té doby dominovali synapsidi, bližší savcům, nově ale začala éra plazů. Coby největší žijící skupina obratlovců ovlivnili ekosystém a měli vliv na evoluci celého světa. Mnozí vědci to vysvětlují právě tím, že se jim po vyhynutí konkurenčních druhů uvolnil prostor.

Podle publikované studie, o níž informuje deník The Jerusalem Times, existuje korelace mezi rychlou evolucí plazů a extrémním zvýšením teploty na planetě. Dokázali totiž v těchto podmínkách přežít snadněji než ostatní zvířata. „Některé skupiny se vyvíjely rychle, jiné pomaleji, ale téměř u všech byl vývoj rychlejší než kdykoli dříve,“ řekl jeden z autorů studie Tiago Simões.