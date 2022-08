NASA popsala asteroid, který má vlastní měsíc

Protože je měsíc příliš blízko Polymele, než aby ho bylo možné jasně spatřit pozemskými nebo orbitálními dalekohledy, bude muset toto určení počkat, dokud se týmu nepovede další zákrytový experiment. Další možností je vyčkat do roku 2027, kdy se Lucy přiblíží k planetce na nejbližší vzdálenost.

„To, co je na trojánech nejpřekvapivější, je to, jak se navzájem liší, a to zejména barvou – některé jsou šedivé, jiné červené. Myslíme si, že ta barva značí, odkud pocházejí,“ řekl hlavní výzkumník mise Hal Levison. Jeho skupina chce studovat geologické složení asteroidů, přesný objem a hustotu hmoty, jež je tvoří.

Lucy in the Sky with Diamonds

Sonda dostala jméno po kosterním nálezu samice australopitéka v Etiopii v roce 1974. Ti, kdo ji našli, v té době poslouchali píseň skupiny Beatles Lucy in the Sky with Diamonds.

„Dáme na Lucy diamant,“ řekl před vypuštěním sondy Phil Christensen, který ovládá jeden z přístrojů na Lucy, na němž je diamant. Bude měřit infračervené světlo, což umožní stanovit teplotu na povrchu asteroidů. „Budeme srovnávat měření pořízená za dne a za noci, takže budeme moci určit, zda je povrch z kamene nebo z jemného prachu a písku,“ nastínil Christensen. Kámen se za tmy ochlazuje pomaleji než písek.