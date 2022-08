Dělám vědu a mám u toho na sobě kolárek, říká hlavní papežův astronom

přehrát video Události, komentáře: I v srdci katolické církve se dělá špičková věda Zdroj: ČT24

Studoval jste přírodní vědy, publikoval, bádal v terénu a také sloužil v mírových sborech. Teď jste v čele Vatikánské observatoře – co bylo důvodem, že jste tuto pozici přijal? Jezuité skládají tři sliby: Slib chudoby, čistoty a poslušnosti. Přičemž poslušnost je nejtěžší. Vzít tuto pozici mi nařídil papež. Nebyl to můj nápad. Nežádal jsem o to. Ani se mě nikdo nezeptal: 'Chceš to dělat?' Bylo mi řečeno: 'Prověřili jsme hodně lidí, s dalšími jsme to konzultovali. Vy jste ten pravý člověk pro tuto práci.' A součástí slibu poslušnosti je umět říct ano. Potkal jste tři papeže, jak se lišil jejich přístup k vědě? A naopak: Měli něco společného? Všichni tři papežové, které jsem poznal, mají jedno společné – všichni byli intelektuálové, ale nebylo tomu tak vždy. Říká se, že papež Jan věděl, že v jeho letním sídle jsou astronomové, ale neměl ponětí, co tam dělají. Ale v noci se u nich sem tam ukázal u dalekohledu s lahví vína a víte, seděl a chvíli si s nimi povídal. Ale Jan Pavel II. a Benedikt byli profesoři, takže rozuměli intelektuálnímu životu. A František, kromě toho, že je jezuita, byl také chemik. Takže rozuměli vědě a vědcům a každý z nich svým způsobem velmi podporoval jejich práci.

Okolní svět na Vatikán občas nahlíží jako na místo, kde přece jenom nepanuje zcela vědecký přístup například k astronomii, biologii a dalším oborům. Jak se s tím vyrovnáváte? To je přetrvávající mýtus o vědě a víře. Jedním z důvodů, proč má Vatikán observatoř, je možnost ukázat lidem, že můžete mít kolárek jako já a prsten z MIT, který ukazuje, že jsem studoval vědu. Tady jsem! Pokud vaše předsudky o církvi nedokážou přijmout, že tyto věci jdou dohromady, pak možná potřebujete změnit své předsudky. Všechna slova světa nikdy nesplní stejnou funkci jako můj případ a moje funkce tady. Dělám vědu a mám u toho na sobě kolárek. Dobře, jedna věc je mít vás tady, jak přednášíte o Vatikánské observatoři, věc druhá je celý přístup církve ke světu kolem. A občas mi to z mého pohledu a pohledu řady jiných lidí přijde, že ten přístup není tak pružný, jak by hodně lidí rádo. Církev má ve světě vědy velmi důležitou roli, která někdy není doceněna. A tou je připomínat vědcům, že věda je důležitá, ale není to všechno. Že musíme dělat vědu s ohledem na to, jak ovlivňuje lidi. Ne tak, že potlačujeme poznání, ale tak, že učíme poznání. Ale také pokaždé, když děláte experiment, pokaždé, když vytvoříte nějakou teorii, která se týká i lidských bytostí, musíte si položit otázku: Ubližuje to lidem? Pomůže to lidem? Přiblíží nás to k tomu, abychom byli lidmi, kterými máme být? Někdy je velmi lákavé myslet si, že honba za poznáním je všechno. Snaha o poznání a snaha o pravdu je všechno, ale znamená to něco většího, než jen umět udělat ten malý experiment, který chci zrovna udělat. Jeden z nejlepších příkladů pozitivního spojení víry a vědy je přímo tady v České republice, a to v osobě Johanna Gregora Mendela, který pracoval v Brně. Ano, naprosto! A vždy platilo, že kláštery a semináře byly studnicemi znalostí, to bez debat. A nejen to, jsou i další fascinující příklady. Ve třicátých letech 20. století, když se Vatikánská observatoř přestěhovala do Castel Gandolfo, se vatikánská knihovna rozhodla, že nastal čas přestěhovat své moderní vědecké knihy, a uvolnit tak místo. Moderní pro ně bylo vše vytištěné tiskařským lisem. Takže nyní tam máme sbírku vědeckých knih ze 17. a 18. století až do poloviny 19. A značný počet vědeckých prací napsali duchovní, protože kdo jiný měl vzdělání a volný čas provozovat vědu? Představa, že došlo k rozkolu mezi vědou a věřícími lidmi, úplně ignoruje naši historii.