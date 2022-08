Vegetariánkám častěji hrozí zlomenina kyčle. Vědci se snaží zjistit příčinu

Vegetariánská strava může být zdravá i nezdravá

Hlavní autor studie James Webster, doktorand ze School of Food Science and Nutrition v Leedsu, uvedl: „Naše studie se věnuje obavám, kterých se týkají rizika zlomeniny kyčle u žen, které se stravují vegetariánsky. Není to ale varování, aby se lidé vzdali vegetariánské stravy. Stejně jako u každé diety je důležité pochopit osobní okolnosti a to, jaké živiny jsou potřebné pro vyvážený zdravý životní styl.“

Vegetariánská strava se může u jednotlivých lidí značně lišit; může být zdravá nebo nezdravá, úplně stejně jako u potravy, která zahrnuje živočišné produkty. „Je ale znepokojující, že vegetariánská strava často obsahuje nižší příjem živin, které souvisejí se zdravím kostí a svalů. Tyto typy živin se obecně častěji vyskytují v mase a jiných živočišných produktech než v rostlinách,“ vysvětluje vědec.

Nízký příjem těchto živin podle něj může vést k nižší hustotě kostních minerálů a svalové hmoty, což potom může způsobit větší náchylnost k riziku zlomenin kyčle. „Proto je obzvláště důležité, aby další výzkum lépe porozuměl faktorům, které způsobují zvýšené riziko u vegetariánů, ať už se jedná o nedostatek konkrétních živin, nebo o regulaci hmotnosti. Abychom mohli lidem pomoci se zdravě rozhodovat,“ dodává vědec.