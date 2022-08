„Z programu Apollo těží i dnes tisíce vědců,“ říká Harrison Schmitt, jediný vědec, který byl na Měsíci

Jste dvanáctým člověkem, který na Měsíc vkročil, a předposledním, který ho opustil.



Ano, Neil Armstrong byl číslo jedna a já byl číslo dvanáct.

Ale ta poslední chvíle před tím, než jste udělal svůj první krok, neprobíhala ideálně. Co se stalo?

Velitel přistál jednou přistávací nohou na kameni a já jsem na ten kámen šlápl. A měsíční půda má v sobě takové skleněné kuličky, takže je kluzká. Prostě jsem uklouzl. Jedna noha mi na tom kameni trochu podklouzla, ale to bylo všechno. Později jsem spadl, ale tehdy jsem nespadl.

„Hele, kdo to tu chodí po mém měsíčním povrchu?!“ Považujete tohle za svá první slova na Měsíci?

To bych se musel vrátit a podívat se nejdřív na přepisy. Šlo nám o to, abychom se ujistili, že ten čas využíváme efektivně a že máme všechno tak, jak jsme si to naplánovali. Připraveni na rozmístění sady přístrojů k provádění pokusů na měsíčním povrchu, takzvaného ALSEP, a to byla především moje práce.

Ale také velitel musel například vyvrtat otvor, díru do povrchu pro sondy, které měřily tepelný tok v horninách. Ve skutečnosti vrtal dva otvory, a pak také měl získat jádro - provést vrt do vrstvy úlomků pokrývajících Měsíc, které říkáme regolit, měsíční regolit. A tohle všechno jsme prostě museli splnit a také jsme museli zprovoznit lunární vozítko z jeho úložného místa v přistávacím stupni Challengeru. Takže to bylo rušné období.

A měl jste připravené něco speciálního – jako ona slavná slova „Je to malý krok pro člověka…“?

Ne, o to všechno se postaral Neil Armstrong.

Jaké byly vaše pocity těsně po přistání – přece jenom najednou se tu před geologem otevřel zcela nový svět…

Podobalo se to mým pocitům, kdykoli jsem se jako geolog vydal do terénu do nové oblasti. Do Norska, Montany nebo někam podobně. A je to, víte, je to taková bonboniéra připravená k prozkoumání. A je vzrušující přemýšlet o všech věcech, které ještě neznáte, když jdete do takového nového prostředí.

Vaše nadšení je na záznamech z Apolla velmi dobře patrné, co si ale pamatujete nejvíc? Nebyla to chvíle, když jste vykřikl „je to oranžové!“?

První osobní moment byl, když jsem pořizoval sérii panoramatických fotografií. Mým úkolem bylo na začátku každého výstupu na povrch, takzvané EVA, pořídit panoramatickou fotografii, která by ukázala změny povrchu v průběhu času, jak jsme pracovali. A během toho jsem měl možnost vidět Zemi nad 2100 metrů vysokou horou na jihu. A to pro mě osobně byla asi ta nejvíc vzrušující věc na začátku výstupu.

Objevení různých geologických jevů včetně oranžové půdy, vlastně oranžového sopečného popela, bylo velmi důležité. Předpokládalo se, že bychom něco takového mohli najít, ale najít to skutečně… víte, to bylo velmi vzrušující. A o mnoho let později zjistit, že nám to dává informace o nitru Měsíce a o jeho původu, to je ještě výjimečnější.