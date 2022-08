Letos Perseidy naruší příliš jasný Měsíc. Bude je třeba pozorovat jinak

Perseidy nelétají jen v noc maxima, ve skutečnosti jsou aktivní už nyní a vzrůst jejich aktivity je pozvolný – naopak po 13. srpnu už bude jejich frekvence klesat velice rychle. „Pokud lidé chtějí uvidět Perseidy na tmavé, Měsícem ale i městy nerušené obloze s nějakou vyšší četností, nejlepší bude je vyhlížet přibližně od tohoto týdne do zhruba 10. srpna, vždy v časných ranních hodinách,“ doporučuje astronom Petr Horálek.

Ideálním časem je podle něj doba od třetí hodiny ranní do úsvitu, kdy souhvězdí Persea stoupá vysoko nad obzor. „Tehdy bude Měsíc ještě zapadat za tmy. Pochopitelně na sledování meteorů je třeba odjet co nejdál od velkých aglomerací, ideálně do hor s perfektním rozhledem,“ dodává vědec.