Moderna oznámila, že její vakcína je účinná proti všem známým druhům SARS-CoV-2

Cílem je, aby aktualizované posilovací vakcíny byly na trhu do podzimu letošního roku. Společnost Moderna dříve předpokládala termín uvedení na trh v říjnu nebo začátkem listopadu, zatímco společnost Pfizer uvedla, že její očkovací látka by mohla být připravena začátkem října, píše deník The New York Times.