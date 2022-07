Ghana má dvě podezření na nákazu virem marburg. Oba pacienti zemřeli

Zástupce ghanské pobočky WHO Francis Kasolohe uvedl, že oba pacienti pocházeli z jižní části Ašantské oblasti, ale nebyli příbuzní. Dodal, že pociťovali příznaky, jako je průjem, horečka, nevolnost a zvracení, a byli převezeni do nemocnice, kde posléze zemřeli.

Pokud by se nákaza marburským virem definitivně prokázala, šlo by o první případy v Ghaně a druhé v západní Africe, píše BBC. Loni se jeden případ potvrdil v Guineji. WHO do Ghany vyslala tým odborníků, který má pomoci zdravotnickému systému připravit se na možné rozšíření nákazy.

Neléčitelná nemoc

Stejně jako ebola patří marburský virus k takzvaným filovirům. Dosud se ale nikdy nerozšířil v takovém rozsahu jako jeho příbuzný. Ani proti němu však dosud neexistuje účinná vakcína či lék. Virus se mezi lidmi šíří tělesnými tekutinami. Lékaři většinou pacientům doporučují, aby pili hodně vody, a léčí konkrétní příznaky.