Psi hyenovití se pokusili adaptovat na změnu klimatu. Podle studie selhali

Mnoho druhů v přírodě se snaží přizpůsobovat měnícímu se klimatu. Například tím, že mění načasování hlavních životních událostí, jako je třeba rozmnožování. S dřívějším jarním táním tak některé květiny kvetou dříve, ptáci mohou zase dříve snášet vejce. Vědci ale zatím neví, jestli jsou vlastně tyto pokusy o adaptaci prospěšné, anebo zvířata zavedou do ještě horších problémů.

Studie zveřejněná 27. června v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences poprvé ukazuje, že jeden druh velkých šelem provedl v reakci na měnící se klima zásadní změnu svého životního cyklu.

Tým vedený výzkumníky z Washingtonské univerzity analyzoval terénní pozorování a demografické údaje z let 1989 až 2020 u populací psa hyenovitého. Za třicet let tato africká psovitá šelma posunula průměrný termín porodu o 22 dní, což je adaptace, která jí umožnila sladit narození mláďat s nejchladnějšími teplotami na začátku zimy.

Jenže v důsledku tohoto výrazného posunu přežilo nejzranitelnější období méně mláďat: teploty v období po narození mláďat se totiž ve stejném časovém období zvýšily. Podle autorů studie to ohrozilo populaci tohoto již tak ohroženého druhu.

Výzkum ukazuje, že tito predátoři, kteří jsou vzdálení příbuzní vlků a vychovávají mláďata ve smečkách, se mohou chytit do takzvané „fenologické pasti“, uvedla hlavní autorka Briana Abrahmsová.