Nejslavnější mimozemský signál Wow! zřejmě vyšel od hvězdy velmi podobné Slunci

SETI (z anglického Search for Extra-Terrestrial Intelligence – Hledání mimozemské inteligence) je projekt zabývající se pátráním po mimozemské civilizaci pomocí zachycování rádiové komunikace. Předpokládá, že je to nejpravděpodobnější cesta, kterou by mohla ona civilizace komunikovat.

„Vzhledem k tomu, že vodík je nejrozšířenější prvek ve vesmíru, je logické předpokládat, že inteligentní civilizace v naší galaxii Mléčné dráhy, která by na sebe chtěla upozornit, by mohla vysílat silný úzkopásmový signál na frekvenci vodíku nebo blízko ní,“ napsal Ehman ve zprávě.

Vědci od té doby opakovaně pátrali po dalších signálech pocházejících ze stejného místa. Ale podle Americké astronomické společnosti vždy bez úspěchu. Roku 2014 vyšla studie, která dospěla k závěru, že zdrojem Wow! je pravděpodobněji nějaká přírodní příčina, nikoliv inteligentní mimozemšťané. Astronomové zároveň ale vyloučili i několik možných přirozených původců, například prolétající kometu.

Přesto podle Caballera signál stále zajímavý je – když lidstvo zkoušelo kontatovat jiné civilizace, byl výsledek v několika ohledech Wow! signálu podobný – zejména v tom, že byl jednorázový, stejně jako signál lidstva jiným civilizacím roku 1974.

Vědci se teď pokusili s pomocí moderní technologie, která v době zachycení signálu ještě neexistovala, zjistit, odkud přišel. Přijímače dalekohledu Big Ear mířily v noci, kdy Wow! zachytily, přesně popsatelným směrem a dokázaly obsáhnout jen malou část oblohy. Astronomové v tomto směru hledali možné zdrojové kandidáty. Využili pro to katalog Gaia Evropské kosmické agentury. A našli.

„Objevil jsem tam jednu konkrétní hvězdu podobnou Slunci,“ uvedl Caballero, „objekt s označením 2MASS 19281982-2640123 vzdálený asi osmnáct set světelných let, který má teplotu, průměr a svítivost téměř totožné s naším Sluncem.“ Vědec popsal tyto výsledky v květnu v odborném časopise International Journal of Astrobiology. Není jisté, že signál přišel odtamtud, ale pokud by byl opravdu umělého původu, pak by to byla velmi dobrá možnost jeho zdroje.

Proč to studovat?

Tento signál je stále zajímavý, lidstvo stále nemá pravděpodobnější zdroj potenciální mimozemské civilizace. To, že zřejmě vzešel z hvězdy, která svými základními vlastnostmi připomíná Slunce, tedy jedinou hvězdu v kosmu, u níž život prokazatelně je, je důležité. Astronomové zatím neznají další vlastnosti objektu 2MASS 19281982-2640123, které by naznačovaly možnost, nebo naopak nemožnost existence života.

Teď ale vědí, že právě k tomuto objektu by měli zaměřit citlivé přístroje, pokud by o něm chtěli zjistit víc.