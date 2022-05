Vesmírná loď Starliner od Boeingu se vrátila na Zemi

Vesmírná loď Starliner od společnosti Boeing se ve čtvrtek brzy ráno středoevropského času vrátila na Zemi. Na palubě lodi, která uskutečnila zkušební let a v budoucnosti by měla sloužit jako „taxi“ pro astronauty, byla jen figurína. Podle představitelů NASA byl let „mimořádně úspěšný“.