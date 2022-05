NASA je nadšená. Vědci poprvé vypěstovali rostlinky na měsíční půdě

Americká vesmírná agentura NASA komentovala výsledky studie, v níž tým vědců vypěstoval huseníček na půdě obrané na Měsíci. „Abychom mohli dále zkoumat a poznávat sluneční soustavu, ve které žijeme, musíme využít to, co je na Měsíci, abychom si nemuseli všechno vzít s sebou,“ uvedll Jacob Bleacher, který vede výzkum v rámci mise Artemis v ústředí NASA ve Washingtonu. Podle něj je tato studie zásadní úspěch, který otevírá možnosti pro rozšíření tohoto výzkumu přímo na Měsíci.

Vědci netušili, zda v měsíční půdě něco vyroste, zatím pro to chyběly jakékoliv informace. Cílem výzkumu bylo zjistit, jestli by se dala využít k pěstování plodin, které by sloužily jako potraviny pro generace budoucích dobyvatelů Měsíce. Výsledky experimentu byly podle autorů velmi optimistické.

„Svatá prostoto. V měsíční hlíně skutečně rostou rostliny. Děláte si ze mě srandu?“ komentoval studii Robert Ferl z Ústavu potravinářských a zemědělských věd Floridské univerzity. Právě Ferl se společně s kolegy na tomto pokusu podílel. Rostlinky jménem huseníček zasadili do měsíční půdy, kterou na Zemi dopravili před půlstoletím Neil Armstrong a Buzz Aldrin v rámci mise Apolla 11. Huseníček si vybrali proto, že jde o takzvaný modelový organismus – to znamená, že je velmi přesně geneticky popsaný. Všechny zasazené rostlinky vyklíčily.