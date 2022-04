V noci zasáhne Zemi sprška meteorického roje Lyridy. Počasí pozorování příliš přát nebude

„Radiant roje se dostává nad severovýchodní obzor až před 21:00 a během noci stoupá až do výšky přes 60 stupňů před svítáním. Pro pozorování je tak mírně vhodnější druhá polovina noci z 22. na 23. dubna, i když už začne rušit Měsíc,“ doporučuje Suchan. Roj bude aktivní zhruba do konce dubna. Lidé by měli meteory pozorovat v přírodě, daleko od světelného znečištění.

Z pátka na sobotu ale pro pozorování nebudou ideální podmínky. Meteorologové očekávají spíše zataženou oblohu, v jižní polovině Česka dokonce místy slabý déšť.