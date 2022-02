Geneticky upravené ryby pronikly do volné přírody. V Brazílii se jim zatím daří

Už v devadesátých letech byly geneticky upravené pomocí genů z fluoreskujících medúz a korálů. Od medúz dostaly do vínku modrou a zelenou barvu, od korálů červenou. Mělo to zlepšit možnost jejich pozorování, což se opravdu povedlo.

Na přelomu tisíciletí si pozoruhodných tvorů všiml komerční sektor a zebřičky se pod obchodní známkou Glofish začaly jako první geneticky upravený organismus prodávat i široké veřejnosti.

A teď se staly také jedním z prvních modifikovaných organismů, který unikl z lidské péče a začal se volně šířit v přírodě. Což je přesně věc, které se vědci obávali a varovali před ní – právě proto byly tyto rybky v některých státech USA, například v Kalifornii, zakázané, stejně jako v dalších několika zemích, včetně Brazílie.

Bezzubý zákaz

Přes tento zákaz to netrvalo dlouho a první Glofish byl pozorován v kanálech poblíž farem s okrasnými rybami v oblasti Tampa Bay na Floridě. Stalo se to roku 2014, ale byl to jen jediný exemplář, jemuž se nepovedlo rozmnožit. V konkurenci mnoha místních a věčně hladových predátorů, jako jsou larvy komárů nebo okouni, neměl šanci.

Už o rok později ale biolog André Magalhães pozoroval svítící zebřičky v Brazílii – a tentokrát to nebyl osamělý exemplář, ale celá hejna. Povodí řeky Paraíba do Sul se pro ně ukázalo jako mnohem pohostinnější místo než Florida. Vědci předpokládají, že rybky se do líně tekoucích vod této řeky dostaly z města Muriaé, které je proslulé společnostmi, které se věnují okrasné akvakultuře.

Brazilské potoky a řeky zjevně nemají zdaleka tolik predátorů, kteří by pro zebřičky představovaly nějakou hrozbu, takže se jim zde dobře daří. Když roku 2017 Magalhães prouzkoumal pět náhodně vybraných říček, tak ve všech alespoň několik exemplářů transgenních zebřiček našel. Od té doby je studuje a zjistil o nich spoustu zajímavých a potenciálně užitečných informací.

Rychle se množí, živí se rozmanitě

Ukázalo se, že tyto ryby se rozmnožují po celý rok, ale nejvíc v období dešťů, stejně jako původní zebřičky v Asii. Zdá se ale, že transgenní ryby dosahují pohlavní dospělosti o něco dříve než jejich přirození, neupravení předkové. To jim umožňuje rychlejší rozmnožování, a tedy i rychlejší šíření.

Vetřelci si také umí najít bez problémů potravu, popsal Magalhãesův tým ve studii, která vyšla v únoru v odborném časopise Studies on Neotropical Fauna and Environment. V Brazílii se živí hmyzem, řasami i zooplanktonem – využívají tedy prakticky vše, co jim místní ekosystémy nabízejí.

Podle Magalhãese je to ale teprve první fáze invaze tohoto druhu, geneticky vylepšené rybky mají potenciál v ní pokračovat. Zanedlouho by se podle něj mohly stát natolik rozšířenými, že by mohly přímo ovlivňovat místní druhy tím, že jim budou konkurovat v boji o potravu, nebo je dokonce začnou lovit.