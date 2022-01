V Česku rychle ubývá mrazových dnů, bude to mít závažné důsledky na krajinu i život lidí

Stejně jako ubývá mrazových dnů, ubývá i ledových dnů, tedy těch, kdy teplota za celý den nevystoupí nad nulu –⁠ a jejich úbytek je ještě výraznější. Zatímco v letech 1961 až 1970 jich bylo průměrně 47,1, v minulé dekádě už jen 23,9, tedy polovina.

Výskyt ledových dnů v poslední dekádě současně dokazuje, jak byla výjimečná. Zatímco v dekádách od roku 1981 do 2010 byl průměrný počet ledových dnů mezi 33 a 37, v posledních deseti letech nastal razantní propad.

„Do let 1961 až 1980 datujeme více než polovinu všech rekordů s nejnižšími teplotami pro jednotlivé dny, naopak do let 2000 až 2020 spadá polovina všech rekordů s nejvyššími hodnotami, a to jak v zimních, tak v letních měsících. V poslední dekádě klesaly teploty výrazně méně k nízkým hodnotám než před šedesáti lety a extrémní mrazy už nejsou zdaleka tak silné a časté,“ řekl Zahradníček.