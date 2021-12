V USA vznikla nová vakcína proti covidu. Autoři se vzdali zisku, chtějí pomoci chudším zemím

Několik desítek vědců vytvořilo vakcínu proti covidu-19, která by mohla pomoci zejména v chudších státech světa. Vzdali se totiž práv na ni a nabídli ji výrobcům v řadě zemí zcela zdarma –⁠ v současné době ji takto poskytli Indii, Indonésii, Bangladéši a Botswaně. „Nechceme na ní vydělávat, je to náš dar světu,“ komentoval práci Peter Hotez, který vývoj vedl.

Vakcína je kvalitní, její účinnost klesá pomalu

CORBEVAX prošel dvěma klinickými studiemi třetí fáze, kterých se zúčastnilo více než tři tisíce osob. Ukázal se v nich jako bezpečný, dobře snášený a schopný dostatečně posilovat imunitu.

Ve studiích se prokázal jako účinnější než indická verze vakcíny AstraZeneca, a to jak vůči původnímu kmeni z Wu-chanu, tak i proti variantě delta. Kromě protilátek působila tato látka účinně i na vznik další vrstvy ochrany, takzvaných T-lymfocytů. To by zase mohlo být důležité proti variantě omikron, která podle posledních studií právě tuto imunitní hráz překonává jen těžko.

Proti původnímu kmeni má nové očkování účinnost 90 procent, proti variantě delta 80 procent. Obě tyto hodnoty se týkají symptomatického průběhu infekce, tedy propuknutí nemoci. Vynikající zprávou je, že imunita získaná očkováním CORBEVAXem klesala výrazně pomaleji než u ostaních očkovacíh látek, po šesti měsících jen o třetinu.

„Vakcíny na bázi proteinů jsou široce používány k prevenci mnoha jiných onemocnění, mají prokázanou bezpečnost a využívají úspory z rozsahu k dosažení nízkonákladové škálovatelnosti po celém světě,“ uvedla doktorka Bottazziová z Centra pro vývoj vakcín Texaské dětské nemocnice.

„Naše desetileté studie, které vedly k vývoji prototypů vakcín proti koronavirům, umožnily vytvoření této vakcíny, která vyplní mezeru vytvořenou dražšími a novějšími technologiemi vakcín,“ dodala.