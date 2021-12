Egyptologové pomocí tomografie rozbalili mumii faraona, který zemřel před 3500 lety

Amenhotepovu mumii se podařilo otevřít poprvé po třech tisíciletích. Poprvé byla otevřena v 11. století př. n. l., tedy více než čtyři století po původní mumifikaci a pohřbu. Hieroglyfy popisují, jak během 21. dynastie kněží restaurovali a znovu pohřbívali královské mumie z dávnějších dynastií, aby napravili škody způsobené vykradači hrobů.

„Mumie Amenhotepa I. nebyla v moderní době nikdy rozbalena, a to nám poskytlo jedinečnou příležitost: nejen prostudovat, jak byl původně mumifikován a pohřben, ale také to, jak byl velekněžími Amona ošetřen a znovu pohřben podruhé, několik století po své smrti,“ uvedla radioložka Sahar Saleemová, hlavní autorka studie, která vyšla v odborném časopise Frontiers in Medicine.