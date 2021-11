Protilátky proti horečce dengue chrání i před virem zika. A mohou vydržet tisíce let, ukázal výzkum

Výzkum trval dlouhých jedenáct let. Ukázal, že existují protilátky, které chrání jak proti viru zika, tak proti horečce dengue, a že tyto protilátky v těle zůstanou stabilní celé roky, aniž by jich nějak výrazně ubývalo.

Co dělají protilátky

Nová studie, která se oběma zdravotním rizikům věnuje, vyšla v časopise Science Translational Medicine. „Dříve se předpokládalo, že první nákaza viry dengue nebo zika vede k tvorbě protilátek, které jsou zpočátku ochranné, ale postupem času slábnou až do bodu, kdy naopak viru pomáhají a jsou tak příčinou závažných onemocnění,“ uvedla Katzelnicková.

Starší výzkumy naznačovaly, že protilátky ztrácejí svou neutralizační účinnost přibližně za dva roky. V takových případech mohou být lidé zranitelní vůči infekci jinými sérotypy horečky dengue.

Už roku 2015 se ale ukázalo, že to bude složitější. Tehdy totiž lékaři viděli, že během epidemie ziky dramaticky poklesl počet onemocnění horečkou dengue. Naznačovalo to, že tady zafungovala takzvaná zkřížená imunita. To znamená, že protilátky proti jedné nemoci pomáhají i proti jiné. Dengue a zika patří do stejné rodiny flavivirů, takže pacienti, kteří se zotavili z infekce dengue, měli zkřížené ochranné protilátky schopné neutralizovat dengue i ziku. Oba viry přenášejí komáři Aedes aegypti.