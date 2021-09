Vědci vytvořili největší simulaci vesmíru. Je dostupná každému

Uchuu (v japonštině to znamená „vesmír“) je dosud největší a nejrealističtější simulace vesmíru. Skládá se z 2,1 bilionu částic, které jsou umístěné ve virtuální krychli. Každá její strana má délku 9,63 miliard světelných let, to jsou přibližně tři čtvrtiny vzdálenosti mezi Zemí a nejvzdálenějšími pozorovanými galaxiemi. Uchuu ukazuje vývoj vesmíru na dosud nepředstavitelné úrovni velikosti i detailů.