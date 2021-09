Vědci zkouší recyklovat beton. V Česku dochází a nové kamenolomy nevznikají

Na ČVUT se vědci pokusili přijít na to, jak beton znovu využít. Ze směsice nejprve oddělili hrubší zrna, která se už dnes běžně znovu používají, oříškem se ale ukázal být o dost jemnější zbytek. „To je to klíčové, co se dlouhodobě někde zasypává. A my jsme se snažili to vrátit zpátky do stavebního výrobku,“ popisuje vedoucí výzkumu Pavel Tesárek.