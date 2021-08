Řeka Colorado hlásí nedostatek vody, vláda poprvé v dějinách musí omezovat její spotřebu

Tato opatření neplatí okamžitě, v platnost vstoupí až příští rok. Prozatím omezení dopadají hlavně na farmáře v Arizoně, uvedl deník The New York Times (NYT). Výrazně mírnější omezení zavádí federální vláda pro sousední Nevadu. Postihne to ale také Mexiko, kde Colorado ústí do Kalifornského zálivu. „Avšak větší omezení… jsou v příštích letech pravděpodobná, vzhledem k tomu, jak oteplující se klima dál snižuje přísun vody z dešťů a tání sněhu do Colorada,“ píše NYT.

Vědci ale upozorňují, že podmínky na řece se zhoršují ještě rychleji, než se očekávalo, a že tedy tato opatření nemusí ani zdaleka stačit. „Musíme se přizpůsobit nové realitě a teplejší, sušší budoucnosti,“ uvedl John Entsminger z vodohospodářského úřadu Jižní Nevady. „Podmínky na řece Colorado už nejsou stejné jako před sto lety,“ dodal.