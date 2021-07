Silné záplavy budou v Evropě do konce století až čtrnáctkrát častější, předpovídá model

Pomalu se pohybující bouře a s nimi spojené záplavy, jaké nedávno zasáhly Německo a Belgii, by do konce století mohly být až čtrnáctkrát častější. Tvrdí to studie univerzity v Newcastlu na základě počítačového modelování. Práce podle autorů patří mezi první, které se zabývají rychlostí pohybu bouří.