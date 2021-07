Ve vykopávkách v Jeruzalémě se našly žraločí zuby z dob dinosaurů

V článku se popisuje, že zuby se našly v objektu vytesaném z vápence poblíž pramene, který byl zřejmě původně součástí vodního systému za jižními hradbami města. Později byla nádrž zasypána hlínou a kamením a nad ní byl postaven dům.

Davidovo město je nejstarší obydlenou částí Jeruzaléma, vztahuje se k biblické době a je zde významné archeologické naleziště. Při výkopech na místě někdejší nádrže archeologové našli několik tun keramiky a dalších artefaktů, 10 tisíc rybích kostí a také žraločí zuby, které nechali prozkoumat.

„Zjistili jsme, že kosti náležely asi čtrnácti druhům ryb. Dokazuje to nejen to, že někdejší obyvatelé Jeruzaléma konzumovali hodně ryb, ale že se ryby dovážely i z daleka, například z Egypta,“ citoval The Jerusalem Post odborníka na staré rybí kosti z univerzity v Haifě Omriho Lernaua.

„Domnívali jsme se, že také ty žraločí zuby byly zbytky po konzumaci, ale ukázalo se, že to tak nebylo,“ pokračoval Lernau. Vědělo se sice, že staří Izraelité maso žraloků jedli. Jenomže když zuby začaly zkoumat izraelské i zahraniční vědecké týmy, zjistilo se, že patří žralokům, kteří nemohli být servírováni před 2800 lety plus minus nějaké století. Patří totiž druhům, které existovaly v době svrchní křídy – tedy před 100 až 67 miliony let, kdy na planetě žili dinosauři.