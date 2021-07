Teplotní rozhraní nad Českem je pro meteorology noční můrou. Rozdíly v teplotách mezi Čechami a Moravou budou extrémní

Po velmi proměnlivém počasí v posledních čtyřech týdnech, a to jak z hlediska teplot, tak srážek, by podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ mělo docházet k návratu k obvyklým červencovým hodnotám. Období až do 1. srpna by mělo být jako celek teplotně průměrné, ale poslední červencová dekáda může být i o něco chladnější, než je obvyklé. Napršet by mělo průměrné množství srážek, což odpovídá přibližně 25 mm za týden. Nejvíc zřejmě naprší v posledním červencovém týdnu.